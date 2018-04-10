В Виннице стена обрушилась на строителей, есть пострадавшие (фото)

Один мужчина смог выбраться из-под завала самостоятельно, еще двоих спасли сотрудники ГСЧС.

На одной из строек Винницы произошел обвал стены, в результате которого под обломками строительных материалов оказались трое людей.

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области, спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью спецоборудования освободили двух пострадавших из-под завала. Третий пострадавший смог самостоятельно выбраться еще до их прибытия.

Спасенных мужчин госпитализировали. К аварийно-спасательным работам от ГСЧС привлекались 9 человек личного состава и две единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате обрушения канализационного коллектора от водоснабжения отключили около 70 домов, в яму, образовавшуюся провалился автомобиль.