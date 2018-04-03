В Харькове из-за обвала коллектора исчезла вода в 70 домах, а в новообразованную яму провалился внедорожник (видео)

Работы по ликвидации аварии продолжались всю ночь. От водоснабжения отключили около 70 домов.

В Харькове в результате обвала канализационного коллектора от водоснабжения отключили около 70 домов, в промоину провалился автомобиль.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Харьковводоканал» со ссылкой на заместителя генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства - директор комплекса «Харьковводоснабжение» Владлена Волкова, коллектор по улице Белогорской, 92-б, на территории гаражного кооператива обвалился вчера, 2 апреля.

По его словам, диаметр поврежденной трубы составляет 800 мм.

«Всю ночь на месте работали бригады КП «Харьковводоканал». В настоящее время работы продолжаются. Организована перекачка канализационных стоков, проводятся земляные работы с последующим ремонтом трубопровода», - отметил Волков.

По его словам, от водоснабжения временно отключены около 70 домов в микрорайоне, ограниченном улицами Ахсарова, Людвига Свободы и проспектом Победы.

Подвоз жильцам воды осуществляется автоцистернами.

Однако, по словам очевидцев, вследствие обвала коллектора на территории гаражного кооператива возникла промоина глубиной несколько метров, куда полностью провалился внедорожник.