На Житомирщине директор школы обнаружила в классе почти 1,7 тысяч патронов к нарезному оружию

Все боеприпасы были изъяты правоохранителями и переданы на экспертное исследование.

Правоохранители в одной из школ Радомышльского района Житомирской области изъяли почти 1 тыс. 700 патронов к нарезному оружию.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Так, 5 апреля в Радомышльское отделение обратилась директор одного из учебных заведений Радомышльского района с заявлением об обнаружении в классе 1 тыс. 696 патронов калибра 5,6 мм к нарезному оружию.

Все боеприпасы были изъяты правоохранителями и переданы на экспертное исследование. В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.

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Также по данному факту правоохранителями проводится проверка. Уголовная ответственность, определенная статьей 263 Уголовного кодекса Украины за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

В полиции напомнили, что на территории Житомирской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Всего, за первую неделю апреля жители Житомирской области самостоятельно передали в полицию 35 единиц оружия и почти 2000 патронов.