На Волыни ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

02:56, 06 апреля 2018
Происшествия
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Вблизи Луцка обнаружили специально оборудованное помещение / фото vol.gp.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, сегодня правоохранители вблизи Луцка обнаружили специально оборудованное помещение и средства для производства алкогольных напитков.

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Среди напитков, которые изготавливали в цехе, водка и виски под торговыми марками иностранных производителей. Свою продукцию злоумышленники реализовывали в других областях Украины.

Во время обысков по месту жительства и незаконной деятельности фигурантов было изъято более 8,6 тыс. литров водочных изделий и подготовленных к разливу смесей, а также 7,2 тыс. блоков сигарет иностранного производства без марок акцизного налога.

Задержан также груз готовой продукции, подготовленный злоумышленниками для отправки за пределы Волыни.

По фактам незаконного изготовления, хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыта подакцизных товаров и незаконных действий с марками акцизного налога возбуждены уголовные производства по ч.1, 2 ст. 204, ч.1 ст. 199 Уголовного кодекса.

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Теги: #суррогатный алкоголь#контрафактный алкоголь#подпольный цех