"Укроп и фашист": в Крыму жестоко избили украинца

Украинца Игоря Крыничного избили за украинскую символику на автомобиле.

В аннексированном Крыму двое мужчин жестоко избили украинца Игоря Крыничного из-за украинской символики на его автомобиле.

Активистка Илона Карасян опубликовала в Facebook два видео, на которых Крыничный продемонстрировал свои побои. Она рассказала, что мужчина не скрывал свою национальную принадлежность и отказывался оформлять российский паспорт.

Читайте также"Дело могут "замять": жена рассказала о жестоком избиении мужа-АТОшника под Киевом (фото)

"Плевки, побои, только за то, что не скрывал свою национальную принадлежность, невозможность получить в полной мере медицинскую помощь. Что дальше? Нашивать на одежду особые знаки, чтобы отличать от людей других национальностей?", - пишет она.

Сам Крынычный в видео отметил, что избивший его мужчина каждый день приходил и плевал на его машину.

"Каждый день приходит и плюет на мою машину. Я у него спросил – зачем он это делает. На что он мне ответил – потому, что я "укроп и фашист". Вот последствия", - рассказал он.

"Сегодня, 31 марта, и уже прошло 4 дня после того, как меня избили. Три дня в больнице пролежал и выгнали. Без российского паспорта в больнице лежать нельзя – не лечат. Вот за эту символику меня избили (показывает автомобиль. - Ред.). Хотя я украинец, живущий в Крыму. Крым, Ялта – ничего не поменялось. Только стало опасно быть украинцем", - рассказывает украинец.

Как сообщал УНИАН, в Киеве двое неизвестных с кулаками набросились на нацгвардейца, который находился на посту возле посольства Республики Польша.