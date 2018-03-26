В Киеве полиция задержала иностранца за избиение нацгвардейца, охранявшего дипучреждение

Накануне вечером двое неизвестных с кулаками набросились на нацгвардейца, который находился на посту возле посольства Республики Польша.

В Киеве полиция задержала мужчину за избиение военнослужащего Нацгвардии, который охранял дипломатическое учреждение.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева, вчера вечером двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Республики Польша.

Одному из нападавших удалось скрыться.

Отмечается, что около 22:55 по спецлинии «102» поступило сообщение, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестные избили нацгвардейца, который несет службу по охране диппредставительства. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника разыскивают. От предоставления каких-либо объяснений задержанный отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.

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Установлено, что между военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после чего произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

«Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», - отметили в полиции.