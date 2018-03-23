В СИЗО Николаева нашли мертвым фигуранта дела криминального авторитета "Мультика"

По данным правоохранителей, на теле явных признаков насильственной смерти не обнаружено.

В Николаеве в камере следственного изолятора найден мертвым Дмитрий Леонов - фигурант дела с участием криминального авторитета Михаила Титова, известного под кличкой «Мультик».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, тело Леонова было обнаружено сегодня, 23 марта, в 11:30.

В ведомстве отметили, что на теле погибшего нет явных признаков насильственной смерти.

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В связи со смертью Леонова Центральным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, а также с целью проверки законности выполнения служебных обязанностей сотрудниками указанного учреждения прокуратурой Николаевской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины, расследование которого поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в области.

В настоящее время в следственном изоляторе продолжается осмотр места происшествия с привлечением адвоката потерпевшего. Также в суд подготовлено ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве в августе 2017 года задержали пятерых членов организованной преступной группировки, которая, в частности, установила контроль над деятельностью политических партий и влияла на принятие решений государственными и местными чиновниками.

Среди задержанных - лидер организованной преступной организации Михаил Титов, известный в криминальной среде как «Мультик».

По информации генерального прокурора Украины Юрий Луценко, задержанные члены ОПГ на протяжении 2008-2017 годов занимались рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества.