Суд арестовал главаря николаевской банды рэкетиров "Мультика" без права залога

31 августа в Жовтневом районном суде города Мариуполя Донецкой области в закрытом режиме Михаилу Титову, известному как «Мультик», который проходит в деле об участии в деятельности организованной преступной группировки на территории Николаевской области, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Об этом сообщило местное издание НикВести.

Решение принимала судья Ольга Шевченко. В ходе заседания Михаил Титов просил допустить в зал прессу, но ему отказали.

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«Прокуратура не допустила прессу. Я объявляю голодовку», - сказал Михаил Титов, выходя после оглашения меры пресечения.

Интересы Михаила Титова в суде представляет адвокат Василий Калаянов. Он в комментарии НикВестямрассказал, что Михаил Титов начал голодовку еще 3 дня назад - с момента задержания.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Николаеве задержали пять членов организованной преступной группировки, которые, в частности, установили контроль над деятельностью политических партий и влияли на принятие решений государственными и местными чиновниками. Лидер организованной преступной организации - Михаил Титов, известный в криминальной среде как "Мультик""

По слова генпрокурора Юрия Луценко, задержанные подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 гг. лишала свободы людей, занималась рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества.