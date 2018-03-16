В Киеве агрессивные подростки устроили погром в супермаркете: ломали витрины, дрались с полицией (видео)

Правоохранители хотели отпустить юношей, однако они были слишком импульсивными и начали проявлять агрессию по отношению к полицейским.

В супермаркете на улице Берковецкой в Киеве (Святошинский район) группа подростков устроила погром. Молодые люди ломали витрины и ругались нецензурной бранью, а затем вступили в столкновение с охранниками и полицией.

Читайте такжеНа Херсонщине гражданские подрались с военнымиКак сообщается в Facebook проекта «Киев Оперативный», инцидент начался с того, что девушки в возрасте около 16-17 лет начали бегать по супермаркету и ломать витрины. Когда охранники сделали им замечание, на месте появились парни, которые начали драку с охранниками. Последние задержали молодых людей и вызвали полицию.

«По приезду, полицейские попросили отпустить ребят, но юноши были слишком импульсивными и впоследствии начали «прыгать» на полицию. Были задержаны. Когда выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей в полиции», - указано в сообщении.

Отмечается, что на место прибыли четыре наряда патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, в феврале на столичной АЗС на проспекте Правды произошла стычка между водителями. Причиной драки стало то, что один из водителей решил проехать «мимо очереди», а на замечания других водителей отреагировал агрессивно, за что и получил «на орехи».