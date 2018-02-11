На столичной АЗС произошла массовая драка из-за очереди (видео)

10:41, 11 февраля 2018
Происшествия
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Как сообщает Киев оперативный в Facebook, предварительно, причиной драки является то, что один из водителей решил проехать «мимо очереди», а на замечания других водителей отреагировал агрессивно, за что и получил «на орехи».

На видео можно увидеть, как между несколькими мужчинами завязывается драка, которая впоследствии перерастает в массовый конфликт.

Официальные комментарии по поводу инцидента пока отсутствуют.

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Теги: #Киев#драка