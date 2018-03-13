Из Украины депортировали 19-летнего поляка, который в камине ресторана на Тернопольщине сжег украинский герб (фото)

12 марта иностранца принудительно вернули на территорию Польши, запретив въезд в Украину сроком на три года.

Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Польшу студента одного из высших учебных заведений Тернополя, который во время отдыха в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины.

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Как сообщили УНИАН в секторе взаимодействия со СМИ и общественностью УСБУ в Тернопольской области, решение о принудительном выдворении из Украины гражданина Республики Польша было принято в связи с совершением хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти.

«Правоохранительными органами установлено, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, которое украшало стену зала», - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и в то же время несоответствия его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности государства, 12 марта правонарушителя принудительно вернули на территорию Польши, запретив въезд в Украину сроком на три года.

Сотрудники СБУ выразили благодарность администрации заведения питания и руководству вуза, благодаря принципиальности и патриотической позиции которых удалось оперативно расследовать обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, по данным последних социологических исследований в Польше, отношение поляков к украинцам сейчас - худшее за последние 10 лет.