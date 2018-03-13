Отношение поляков к украинцам сегодня самое худшее за последние 10 лет - соцопрос

По сравнению с прошлым годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем нациям, включенным в опрос.

Отношение граждан Польши к украинцам существенно ухудшилось. Количество граждан, относятся к восточным соседям с антипатией, существенно превышает количество тех, кто проявляет к украинцам симпатию.

Читайте такжеВ Перемышле разбили окно в здании Украинского народного домаКак сообщает «Европейская правда», ссылаясь на издание Gazeta Prawna, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в Польше Центром исследования общественного мнения (CBOS).

Так, лишь каждый четвертый положительно относится к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных.

Отмечается, что отношение к украинцам, а также к немцам серьезно ухудшилось и сегодня является наименее благосклонным за последние десять лет.

Авторы исследования утверждают, что в сравнении с прошлым годом отношение поляков ухудшилось практически ко всем включенным в опрос нациям.

Больше всего поляки симпатизируют чехам, итальянцам, американцам, британцам, словакам и венграм. Меньше всего – русским, цыганам и арабам.

Согласно анализу исследователей, отношение к другим народам связано прежде всего с уровнем образования и размером места жительства. Респонденты, которые были более образованными, выражали симпатию другим народам. Выпускники университетов тоже относительно неохотно заявляли о антипатии. Кроме того, жители крупных городов чаще проявляли симпатии к иностранцам.

Напомним,обострение в украинско-польских отношениях произошло на фоне принятия в Польше закона об институте национальной памяти, который в СМИ назвали законом о запрете «бандеризма». Он предусматривает уголовную ответственность за «отрицание преступлений украинских националистов».

Ранее польские чиновники неоднократно упрекали украинской стороне за ее видение исторических обстоятельств первой половины ХХ века, в частности - почитания памяти руководителя ОУН Степана Бандеры как одного из борцов за независимость страны.