В Одессе взяли под стражу мужчину, отрезавшего голову молодой женщине

25-летнего мужчину подозревают в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое и нанесении телесных повреждений полицейскому.

В Одессе взят под стражу подозреваемый в убийстве местной жительницы путем отсечения головы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, подозреваемого арестовали сегодня, 7 марта, по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 2.

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«В ходе проведения следственных действий правоохранители задержали 25-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое и нанесении телесных повреждений полицейскому (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 УК Украины). После задержания гражданин напал на полицейского с ножом и нанес ему несколько порезов», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского отдела полиции Одессы.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Одессе в квартире, расположенной в одном из домов на Молдаванке, было обнаружено обезглавленное тело молодой женщины, 1989 года рождения.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). В ночь на 5 марта подозреваемый был задержан.