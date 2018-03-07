В Днепре на парковке взорвался грузовик (видео)
13:22, 07 марта 2018Происшествия
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Владелец автомобиля уснул в машине с самодельным обогревателем.
В Дніпрі на парковці вибухнула автівка
В Днепре на парковке у торгового центра взорвался грузовик.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Водитель, который ночевал в машине, успел из нее выбежать, когда на нем уже горела куртка. Затем взорвался газовый баллон и авто вспыхнуло.
Водитель не пострадал. Он пояснил, что смотрел телевизор в салоне и уснул. Спасатели потушили пламя через 10 минут, однако "Газель" уничтожена.
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Этот торговый центр расположен на выезде из Днепра. На парковке часто останавливаются водители фур из других городов для отдыха. Предварительно причиной возгорания мог стать самодельный обогреватель в салоне.
Ранее в одесском троллейбусе произошел взрыв.
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