В центре Киева кортеж Порошенко сбил человека (фото)

Пожилой мужчина, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре.

Сегодня, 6 марта, около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве произошло ДТП. Машина полиции, которая сопровождала кортеж президента Петра Порошенко сбила пожилого мужчину.

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Об этом сообщает «Главком».

Автомобиль, совершивший ДТП, осталась на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение.

На капоте машины есть вмятина.

Мужчина, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».

Как сообщал УНИАН, в правительственном квартале Киева зарезали мужчину. Мужчина потерял много крови, он умер по дороге в больницу в скорой.