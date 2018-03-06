В центре Киева кортеж Порошенко сбил человека (фото)

13:23, 06 марта 2018
Происшествия
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&quot;Главком&quot;

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Об этом сообщает «Главком».

Автомобиль, совершивший ДТП, осталась на месте происшествия. Машины кортежа продолжили движение.

На капоте машины есть вмятина.

Мужчина, которого сбили, серьезно пострадал, но смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».

Как сообщал УНИАН, в правительственном квартале Киева зарезали мужчину. Мужчина потерял много крови, он умер по дороге в больницу в скорой.

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Новость в сюжете: ДТП с кортежем Порошенко в Киеве
Теги: #кортеж Порошенко#кортеж президента ДТП