В Харькове вандалы облили краской памятный знак воинам УПА
14:32, 05 марта 2018Происшествия
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Информация о происшествии поступила в полицию сегодня в 9:05.
На место происшествия выехали руководство отдела и следственно-оперативная группа / Скриншот из видео "Украинский Харьков"
В Харькове неизвестные злоумышленники облили краской памятный знак воинам Украинской повстанческой армии.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции сегодня, 5 марта, в 9:05.
По сведениям полиции, на место происшествия выехали руководство отдела и следственно-оперативная группа.
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Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции.
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