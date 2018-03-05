В Харькове вандалы облили краской памятный знак воинам УПА

14:32, 05 марта 2018
Происшествия
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На место происшествия выехали руководство отдела и следственно-оперативная группа / Скриншот из видео "Украинский Харьков"

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции сегодня, 5 марта, в 9:05.

По сведениям полиции, на место происшествия выехали руководство отдела и следственно-оперативная группа.

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Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции.

Ранее сообщалось, что могилу Леси Украинки снова осквернили.

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Теги: #облили знак воинам УПА#знак воинам УПА Харьков