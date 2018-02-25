Могилу Леси Украинки снова осквернили (фото)

Вандалы похитили бронзовые гирлянды, украшавшие памятник.

Неизвестные осквернили памятник на могиле украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

«25 февраля - день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники Лесиного таланта. И буквально остолбенели, увидев изувеченный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри», - написал он.

Сидоржевский добавил, что НСП готовит обращение в правоохранительные органы с требованием провести расследование преступления и планирует обратиться в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника.

Як сообщал УНИАН, весной 2017 года на Байковом кладбище неизвестные ограбили могилу Леси Украинки. Вандалы похитили бронзовые элементы памятника украинской поэтессе. Тогда полицейские задержали мужчину, который сдал украденные украшения в металлолом за 300 гривень.

Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения, расположена в Киеве на Байковом кладбище (старом), участке № 3. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте, скульптор Галина Петрашевич.