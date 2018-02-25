Могилу Леси Украинки снова осквернили (фото)

15:02, 25 февраля 2018
Общество
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Могилу Леси Украинки осквернили / фото facebook/Сидоржевський

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

«25 февраля - день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники Лесиного таланта. И буквально остолбенели, увидев изувеченный памятник великой поэтессе - от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри», - написал он.

Сидоржевский добавил, что НСП готовит обращение в правоохранительные органы с требованием провести расследование преступления и планирует обратиться в Министерство культуры с ходатайством о восстановлении памятника.

фото facebook/Сидоржевський

Як сообщал УНИАН, весной 2017 года на Байковом кладбище неизвестные ограбили могилу Леси Украинки. Вандалы похитили бронзовые элементы памятника украинской поэтессе. Тогда полицейские задержали мужчину, который сдал украденные украшения в металлолом за 300 гривень.

Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения, расположена в Киеве на Байковом кладбище (старом), участке № 3. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте, скульптор Галина Петрашевич.

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Теги: #могила Леси Украинки#осквернили памятник