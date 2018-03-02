В Харькове задержали двух мужчин, подозреваемых в серии поджогов аптек

Организатора правоохранители также задержали, но тот внес залог и исчез. Сейчас он в розыске.

Поджигателей аптек арестовали в Харькове. Полиция считает, что именно эти двое мужчин трижды уничтожали аптеки одной сети.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПрокуратура подала апелляцию на приговор "Топазу": требует увеличить наказание до 15 лет

Сначала требовали у владельца миллион долларов. Когда же денег не получили, начали устраивать поджоги. Выяснилось, что злоумышленников нанял бывший руководитель охраны этой аптечной сети. После освобождения, таким образом, он решил подзаработать.

Организатора правоохранители также задержали, но тот внес залог и исчез. Сейчас он в розыске.

«Сейчас проводятся поисковые мероприятия для установления местонахождения организатора ряда поджогов», - рассказывает прокурор отдела прокуратуры Харьковской области Павел Гультай.

Как сообщал УНИАН, в Харькове неизвестные злоумышленники бросили в помещение аптеки на проспекте Юбилейном неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв.