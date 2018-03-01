В Херсоне вандалы нарисовали свастику на мемориале Аллеи Героев независимой Украины

Неизвестные нарисовали на мемориале красной краской свастику и надпись «Россия».

В Херсоне полиция разыскивает злоумышленников, которые нарисовали свастику на мемориале Аллеи Героев независимой Украины.

Читайте такжеВ Запорожье неизвестные зарисовали краской мемориальную доску Героя Небесной сотни (фото)Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Херсонской области, информация о том, что неизвестные лица нарисовали красной краской из баллончика свастику и надпись «Россия» на плитах мемориала на Аллее Героев независимой Украины по ул. Перекопской поступила сегодня утром.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.

Принимаются меры по установлению очевидцев происшествия и лиц, причастных к совершению правонарушения.

Предварительная правовая квалификация – ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время коммунальные службы Херсона уничтожают надписи на Аллее Героев независимой Украины.