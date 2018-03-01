В Херсоне вандалы нарисовали свастику на мемориале Аллеи Героев независимой Украины
В Херсоне полиция разыскивает злоумышленников, которые нарисовали свастику на мемориале Аллеи Героев независимой Украины.
Читайте такжеВ Запорожье неизвестные зарисовали краской мемориальную доску Героя Небесной сотни (фото)Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Херсонской области, информация о том, что неизвестные лица нарисовали красной краской из баллончика свастику и надпись «Россия» на плитах мемориала на Аллее Героев независимой Украины по ул. Перекопской поступила сегодня утром.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.
Принимаются меры по установлению очевидцев происшествия и лиц, причастных к совершению правонарушения.
Предварительная правовая квалификация – ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время коммунальные службы Херсона уничтожают надписи на Аллее Героев независимой Украины.