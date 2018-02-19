В Израиле свастиками разрисовали посольство Польши (фото)

Между Польшей и Израилем набирает обороты конфликт из-за недавно принятого в Варшаве "закона о Холокосте" и высказываний польского премьера.

Неизвестные нарисовали на воротах посольства Польши в Израиле свастики после заявления польского премьера Моравецкого о "еврейских преступниках".

Об этом сообщает BBC. В воскресенье на воротах и доске объявлений посольства нашли нарисованные маркером свастики и антипольские оскорбительные слова, в частности слово "убийца".

Полиция Тель-Авива проводит расследование. Никто не взял на себя ответственность за вандализм в отношении здания дипломатической миссии.

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Как известно, на конференции по безопасности в Мюнхене Моравецкий в субботу, 17 февраля, на вопрос израильского журналиста, будут ли его считать преступником в Польше после сообщения о том, что польские соседи выдали его еврейскую семью гестапо, ответил:"Конечно, это не карается, когда говорят, что были польские преступники - так же, как и еврейские, русские, украинские преступники, а не только немецкие".

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "возмутительным" заявление Моравецкого о "еврейских преступниках" в связи с Холокостом.