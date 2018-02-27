Во Львове на девушку посреди улицы упала штукатурка с дома
16:08, 27 февраля 2018Происшествия
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Девушка с многочисленными травмами госпитализирована в больницу.
Дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД / фото УНИАН
Во Львове на 22-летнюю девушку посреди улицы упал фрагмент штукатурки с дома.
Девушка с многочисленными травмами госпитализирована в больницу, информирует "Varta1". В результате происшествия женщину, 1996 года рождения, львовянку, бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом сотрясение головного мозга, ЗЧМТ, ушибленная рана теменной области, госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняют.
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По словам председателя Галицкой районной администрации Андрея Зозули, дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД.
Ранее во Львове на девушку упала часть балкона.
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