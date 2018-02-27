Во Львове на девушку посреди улицы упала штукатурка с дома

Девушка с многочисленными травмами госпитализирована в больницу.

Во Львове на 22-летнюю девушку посреди улицы упал фрагмент штукатурки с дома.

Девушка с многочисленными травмами госпитализирована в больницу, информирует "Varta1". В результате происшествия женщину, 1996 года рождения, львовянку, бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом сотрясение головного мозга, ЗЧМТ, ушибленная рана теменной области, госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняют.

Читайте такжеРебенок получил травму головы: полиция рассказала подробности инцидента в столичном аквапарке

По словам председателя Галицкой районной администрации Андрея Зозули, дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД.

Ранее во Львове на девушку упала часть балкона.