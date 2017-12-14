Во Львове на девушку упала часть балкона

Во Львове на прохожую упала часть балкона. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.

"14 декабря в 11:50 на станцию скорой медицинской помощи города Львова поступило сообщение, что на ул. Шевченко, 4а, в результате падения фрагмента балкона была травмирована девушка 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

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Пострадавшую бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом сотрясение головного мозга доставили в больницу.

После инцидента с балкона устранят все нависшие элементы, которые могут быть опасными. Также в следующем году будут рассматривать возможность проведения ремонта балкона, поскольку дом является памятником архитектуры.

Ранее в квартире во Львове произошел взрыв газа.