Долизалась: в Одессе девушка примерзла языком к остановке
13:39, 27 февраля 2018Происшествия
3408
Неравнодушные люди помогли девушке. Один из парней купил в ларьке чай и полил ей язык.
Одессу сковали сильнейшие морозы / "Сайт города Одесса"
Сегодня утром на одной из остановок в Одессе произошел забавный инцидент. Девушка прижалась языком к трубе и, естественно, примерзла к остановке.
Читайте такжеВ Одессу из-за непогоды ограничен въезд грузового и крупногабаритного транспорта (видео)
Об этом сообщает местный портал "Сайт города Одессы".
К счастью, неравнодушные люди помогли девушке. Один из парней купил в ларьке чай и полил ей язык, чтобы девушка смогла безболезненно "освободить" свой язык.
Как сообщал УНИАН, лютые морозы парализовали учебный процесс во всех школах Черноморска в Одесской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter