Долизалась: в Одессе девушка примерзла языком к остановке

Неравнодушные люди помогли девушке. Один из парней купил в ларьке чай и полил ей язык.

Сегодня утром на одной из остановок в Одессе произошел забавный инцидент. Девушка прижалась языком к трубе и, естественно, примерзла к остановке.

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Об этом сообщает местный портал "Сайт города Одессы".

К счастью, неравнодушные люди помогли девушке. Один из парней купил в ларьке чай и полил ей язык, чтобы девушка смогла безболезненно "освободить" свой язык.

Как сообщал УНИАН, лютые морозы парализовали учебный процесс во всех школах Черноморска в Одесской области.