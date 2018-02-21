50 оттенков Киевщины: мужчина ограбил девушку во время сексуальных игр на первом свидании

Жертва ограбления рассказала, что познакомилась с мужчиной в Интернете, и пригласила его на свидание к себе домой.

В селе Чайки Киево-Святошинского района 29-летняя девушка стала жертвой ограбления после знакомства в Интернете.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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Жертва ограбления рассказала, что познакомилась с мужчиной в сети Интернет, и пригласила его на свидание к себе домой.

"Когда дело дошло до сексуальных развлечений, ухажер связал ей руки лепкой лентой. После чего сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, забрал два мобильных телефона и ноутбук", - отметили правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции установили приметы ухажера-афериста и разыскивают его.