50 оттенков Киевщины: мужчина ограбил девушку во время сексуальных игр на первом свидании

19:44, 21 февраля 2018
Происшествия
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Ухажер ограбил девушку на первом свидании / фото www.depo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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Жертва ограбления рассказала, что познакомилась с мужчиной в сети Интернет, и пригласила его на свидание к себе домой.

"Когда дело дошло до сексуальных развлечений, ухажер связал ей руки лепкой лентой. После чего сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, забрал два мобильных телефона и ноутбук", - отметили правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции установили приметы ухажера-афериста и разыскивают его.

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Теги: #секс#ограбление#свидание