В центре Одессы неизвестный поджег Volkswagen судьи

21:48, 20 февраля 2018
Происшествия
350 0
Полиция разыскивает злоумышленника / Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, во вторник на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что на улице Торговой горит припаркованный автомобиль Volkswagen. По неподтвержденным данным, иномарка принадлежит одному из судей.

Читайте такжеНочью в Одессе снова горели автомобилиПо указанному адресу была немедленно направлена следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции и специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. «После завершения мероприятий по пожаротушению правоохранители обнаружили возле автомобиля обгоревшую пластиковую бутылку и коробку спичек», - сообщили в главке.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к поджогу.

Как сообщал УНИАН, недавно одессит разбил топором несколько машин во дворе суда в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter