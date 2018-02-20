В центре Одессы неизвестный поджег Volkswagen судьи

Возле автомобиля обнаружили обгоревшую пластиковую бутылку и коробку спичек.

В историческом центре Одессы сегодня неизвестные подожгли Volkswagen, припаркованный неподалеку от здания Одесского апелляционного административного суда.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, во вторник на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что на улице Торговой горит припаркованный автомобиль Volkswagen. По неподтвержденным данным, иномарка принадлежит одному из судей.

Читайте такжеНочью в Одессе снова горели автомобилиПо указанному адресу была немедленно направлена следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции и специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. «После завершения мероприятий по пожаротушению правоохранители обнаружили возле автомобиля обгоревшую пластиковую бутылку и коробку спичек», - сообщили в главке.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к поджогу.

Как сообщал УНИАН, недавно одессит разбил топором несколько машин во дворе суда в Киеве.