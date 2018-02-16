Мужчина разгромил топором машины во дворе суда в Киеве: злоумышленник оказался одесситом (фото)

По данным полиции, злоумышленник повредил 13 автомобилей.

Злоумышленник, который разбил топором автомобили во дворе Соломенского районного суда Киева, оказался 35-летним жителем Одессы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, очевидцы заметили мужчину, который вышел во двор Соломенского райсуда Киева с топором в руках, где он сразу начал крушить припаркованные автомобили. Правоохранители задержали мужчину.

«Предварительно установлено, что злоумышленник разбил стекло, оторвал зеркала и погнул металлические части 13 автомобилей», - отметили в полиции.

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Злоумышленника доставили в управление полиции, где выяснилось, что задержанный - 35-летний мужчина - живет в Одессе и сегодня приехал в столицу. Правоохранители устанавливают мотивы его поступка.

Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действиям мужчины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, судья Соломенского райсуда Киева написала в Facebook о том, что неизвестный разбил топором около 10 автомобилей, которые стояли во дворе суда.

«Неизвестный сегодня в обед забежал в двор суда с топором и начал крушить автомобили, которые там находятся. Около 10 машин», - отметила она и добавила, что у машин побиты стекла и пробитые капоты.