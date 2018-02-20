В Киеве нашли рюкзак пропавшей иностранной студентки-медика - СМИ

Тело студентки пока не нашли. Поиски девушки продолжаются.

Возле станции метро "Славутич" на берегу Днепра обнаружили рюкзак прыгнувшей 30 января с моста Патона студентки Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой.

Об этом сообщают "Факты", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Читайте такжеОтстранение Амосовой с должности ректора не связано с самоубийством студентки - МинздравВ рюкзаке были личные вещи девушки и документы. Предсмертной записки в рюкзаке Мукаддас не нашли.

По всей видимости, рюкзак течением выбросило на берег. Тело Мукаддас пока не нашли. Поиски девушки продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве открыто уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой, которая училась в НМУ. По данным СМИ, к суициду девушку могли подтолкнуть трудности при обучении и недоразумения с руководством вуза.

Согласно сообщению прокуратуры Киева, 30 января в Киеве девушка вышла из вуза, где она училась, но домой не вернулась.

По факту ее исчезновения 31 января было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Впоследствии расследование установило, что девушка в день исчезновения прыгнула в Днепр с моста Патона.

На время расследования производства руководство вуза отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину.