Самоубийство на мосту Патона: адвокат погибшей студентки обвинил Университет Богомольца во лжи

Адвокат также отметил, что в сети появились фотографии документов Мукаддас, хотя два паспорта и студенческий билет был у девушки с собой.

По словам адвоката семьи Насирлаевых Рошанбека Розметова, деканат по работе с иностранными студентами Национального медицинского университета им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас в миграционную службу для получения временного вида на жительство.

Кроме этого, он отметил, что университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях, передает радио Свобода.

Рошанбек Розметов также отметил, что в сети появились фотографии документов Мукаддас, хотя два паспорта и студенческий билет был у девушки с собой. Адвокат сейчас пытается выяснить, кто и когда опубликовал эти файлы.

По поводу того, что тело девушки до сих пор не нашли, Розметов отмечает, что она не могла выжить. «Есть определенные физические возможности организма человека. Если кто-то имеет сомнения в том, что с ней произошла трагедия, можно провести эксперимент и спрыгнуть с моста в Днепр и выжить», – говорит Розметов.

По его словам, родители девушки уже несколько дней в Киеве. Адвокат надеется, что досудебное расследование проведут объективно и поставят надлежащую оценку действиям должностных лиц деканата учебного заведения.

В Национальном медицинском университете им. Богомольца заявили, что не знают, что произошло со студенткой университета Мукаддас Насирлаевой, но готовы содействовать правоохранителям в расследовании исчезновения студентки. Также руководство университета отметило, что на время расследования Татьяну Тимохину отстранили от исполнения обязанностей заместителя декана на время расследования в отношении исчезновения Мукаддас Насирлаевой.

В учебном заведении также отметили, что Мукаддас была отчислена за нарушение миграционного законодательства – срок действия ее визы истек 17 декабря 2017 года, до этого времени Насирлаева не оформила вид и не уехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу.

Иностранные студенты в Украине должны оформить учебную визу, которая выдается на весь период обучения. Оформление этих документов занимает до трех месяцев и осуществляется на основе приказа о зачислении. Почему вопрос оформления документов Мукаддас занял так много времени – пока неизвестно.

За неделю до исчезновения Мукаддас посольство Туркменистана попросил ее принести завизированное деканом факультета заявление о содействии в решении вопроса с разрешением на проживание в Украине. Сестра Мукаддас рассказала, что заместитель декана по работе с иностранными студентами Татьяна Тимохина не прочитала заявление девушки и сообщила, что подписывать его не будет. Именно проблемы с документами, по мнению друзей девушки, стали причиной ее самоубийства.

Прокуратура Киева начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения Насирлаевой до самоубийства. В настоящее время расследование продолжается .

По данным прокуратуры, 30 января студентка вышла из учебного заведения, где училась, но домой не вернулась. Во время расследования установлено, что девушка 30 января 2018 года покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве.

Напомним, в Киеве ищут тело пропавшей студентки, гражданки Туркменистана Мукаддас Насирлаевой. 30 января она вышла из дома и не вернулась. А 19 февраля прокуратура города Киева заявила, что начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения 19-летней девушки до самоубийства. Мукаддас спрыгнула в Днепр с моста Патона. Она училась на первом курсе стоматологического факультета университета Богомольца. 30 января 2018 года девушка не вернулась домой после учебы и через несколько дней друзья начали ее искать.