Возле Соломенского суда Киева неизвестный разбил топором около 10 автомобилей

У автомобилей, которые были припаркованы во дворе суда, побиты стекла и пробитые капоты.

Неизвестный во дворе Соломенского районного суда Киева размозжил топором около 10 автомобилей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила судья этого суда Виктория Кицюк.

“Неизвестный сегодня в обед забежал в двор суда с топором и начал крушить автомобили, которые там находятся. Около 10 машин”, - указано в сообщении. Также она добавила, что у автомобилей побиты стекла и пробитые капоты.

Читайте такжеДело мэра Одессы Труханова: под зданием суда произошли стычкиКак сообщал УНИАН, 15 февраля Соломенский райсуд Киева избирал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, который подозреваются в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Пикетчики требовали отправить мэра Одессы за решетку, но суд отпустил его на поруки.

Суд пикетировали около 100 активистов организаций «Национальные дружины», С14, а также люди в черной форме с нашивками «Батальон «Донбасс». Позже у суда возникли столкновения, во время которых один из полицейских получил огнестрельное ранение ноги. В результате инцидента в управление полиции доставили 36 человек, трех из которых задержали, остальных отпустили после установления анкетных данных. У активных участников конфликта изъяты устройства для отстрела резиновых пуль, ножи и телескопическую палку.