Мэра Одессы Труханова отпустили на поруки нардепа от БПП

15:34, 15 февраля 2018
Политика
1875 0
обновлено
Геннадий Труханов в суде / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, суд отпустил его на поруки народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

«Применить к подозреваемому Труханову меру пресечения в виде личной поруки. Определить поручителем народного депутата Верховной Рады Голубова Дмитрия», - заявил судья.

Также судья обязал отпустить Труханова в зале суда.

Читайте такжеДело мэра Одессы Труханова: под зданием суда произошли стычкиОни подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и городскому голове.

14 февраля прокуроры САП подали в Соломенский райсуд ходатайство об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн.

Кроме того, сторона обвинения просит суд избрать меры пресечения в виде залога в размере 30 млн грн заместителю Труханова и залога в размере по 10 млн грн другим фигурантам производства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #суд над Трухановым#Труханов суд
Новость в сюжете: Арест мэра Одессы Труханова