США, Британия и Япония не стали присоединяться к программе в предложенное время и предпочли двусторонние контракты на поставку вакцины с международными корпорациями.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что международный механизм по всеобщей вакцинации COVAX пришлось отложить из-за "прививочного национализма" США и других богатых стран.

Об этом пишет Financial Times.

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США, Британия и Япония не стали присоединяться к программе в предложенное время и предпочли двусторонние контракты на поставку вакцины с международными корпорациями. По этой причине срок их вступления в COVAX сдвинулся почти на три недели - с 31 августа на 18 сентября, а дату, когда участники внесут первые платежи, перенесли на 9 октября.

С помощью международной программы ВОЗ планировала распространить по миру 2 миллиарда доз вакцины до конца 2021 года. Бедные страны, согласно плану, получат прививку благодаря финансированию от более обеспеченных.

Ранее в ВОЗ говорили, что национализм стал фактором, который привел к усилению пандемии коронавируса. В первую очередь это коснулось распределения ресурсов, а сейчас может отразиться на эффективности распространения вакцины - "прививочный национализм" представляет большую опасность.

Вакцина от коронавируса: данные по состоянию на 3 сентября

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, сколько вакцин от COVID-19 сейчас клинически исследуются.

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.

Между тем, только 47% украинцев признались, что готовы сделать соответствующую прививку, после того, как вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения.

По данным Института Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано уже более 26 миллионов случаев инфицирования коронавирусом. Из-за вызванной им пневмонии COVID-19 погибли 863,7 тысячи пациентов. Более чем 17,4 миллионам больных удалось вылечиться.

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Автор: Виктория Гордиенко