Отсутствие социальных контактов грозит женщинам ожирением - исследование

Выяснилось, что женщины, которые были одинокими, вдовами, разведенными или расставшимися, имели более высокие шансы на абдоминальное и общее ожирение.

Согласно новому исследованию Университета Британской Колумбии, женщины, страдающие от социальной изоляции, имеют большую вероятность ожирения. Мужчины, однако, реже страдают им, если живут одни и имеют меньше контактов.

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Ученые проанализировали данные о социальных связях 28,2 тыс. канадцев в возрасте от 45 до 85 лет, учитывая окружностью талии, индекс массы тела и показатель ожирения, если оно присутствовало, передает medikforum со ссылкой на PLOS One.

Выяснилось, что женщины, которые были одинокими, вдовами, разведенными или расставшимися, имели более высокие шансы на абдоминальное и общее ожирение. При этом ограничение социальных контактов также негативно влияло. Женщины, которые не были замужем, жили одни и не имели какой-то регулярной социальной активности, продемонстрировали самый высокий средний показатель окружности талии.

Для сравнения, среди мужчин средняя окружность талии была наибольшей среди тех, кто был вдовцом, проживал с партнершей и имел много социальных связей. Например, мужчины, чья социальная сеть имела более 219 контактов, были более склонны к ожирению, чем мужчины с меньшим количеством.

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