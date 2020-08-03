В мире зафиксировано уже более 18 миллионов случаев COVID-19

Лидером по количеству больных остаются США – 4 666 027 случаев.

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерло 688 351 лицо, выздоровели 10 649 108 человек. В целом подтверждено 18 017 556 случаев заболевания.

Читайте такжеПандемия коронавируса будет долговременной - ВОЗ

Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.

Лидером по количеству больных остаются США – 4 666 027 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 733 677 больных, Индии – 1 750 723 случаев, в России – 849 277, Южно-Африканской республике – 511 485.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве рассказали о договоренности относительно получения Украиной вакцины от коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram