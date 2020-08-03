В мире зафиксировано уже более 18 миллионов случаев COVID-19
06:09, 03 августа 2020Зарубежные новости
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Лидером по количеству больных остаются США – 4 666 027 случаев.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерло 688 351 лицо, выздоровели 10 649 108 человек. В целом подтверждено 18 017 556 случаев заболевания.
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Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса.
Лидером по количеству больных остаются США – 4 666 027 случаев, в Бразилии зафиксировано 2 733 677 больных, Индии – 1 750 723 случаев, в России – 849 277, Южно-Африканской республике – 511 485.
Как сообщал УНИАН, в Минздраве рассказали о договоренности относительно получения Украиной вакцины от коронавируса.
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