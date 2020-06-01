В Испании за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса

За последние семь дней в этой стране зафиксировано 35 летальных случаев в результате коронавирусной болезни.

В Испании за сутки не подтверждено ни одной смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Общее число летальных случаев, подтвержденных с начала пандемии, остается неизменным - 27 тыс. 127, из них 35 - за последние семь дней.

На сегодняшний день в Испании с помощью ПЦР-тестов инфицирование коронавирусом подтверждено у 239 тыс. 638 человек. За сутки зафиксирован 71 новый случай.

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На данный момент госпитализированы 123 тыс. 879 человек. За последние 7 дней были госпитализированы 245 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 11 тыс. 399 пациентов.

В мире по числу инфицированных Испания занимает пятое место после США, Бразилии, России и Великобритании, по числу умерших - шестое место после США, Великобритании, Италии, Бразилии и Франции.

Как сообщал УНИАН, министерство здравоохранения Испании пересмотрело число случаев смерти от коронавируса в стране - оно стало меньше почти на 2000 человек.

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