СМИ: в Нидерландах впервые в мире зафиксировали факт передачи коронавируса от животного к человеку
Работник специализированной фермы в нидерландской провинции Брабант заразился новым типом коронавируса COVID-19 от норки.
Как пишет ТСН, об этом сообщает ABC News со ссылкой на министра сельского хозяйства Нидерландов Каролу Схаутен.
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По данным издания, о первом известном случае передачи нового коронавируса от животного к человеку чиновница сообщила в письме к парламенту.
Отмечается, что министр якобы признала ошибочность своих утверждений о том, что, хотя четвероногие могут заразиться от людей, сами животные передавать вирус могут лишь друг другу. В то же время министр добавила, что Нидерландский институт общественного здоровья, как и раньше, оценивает шанс передачи новой инфекции от животных как минимальный.
О состоянии инфицированного работника не сообщается.
Напомним, что на прошлой неделе на ферме, где ранее заболевания подтвердили у норок, зафиксировали еще три случая COVID-19 среди четвероногих. Отмечалось, что после того, как на предприятии протестировали 11 животных, у трех котов обнаружили антитела к COVID-19, а следовательно, они уже переболели новым заболеванием.
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