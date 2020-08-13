В Словакии началась вторая волна COVID-19

По оценкам эпидемиологов, она достигнет пика в сентябре.

В Словакии заявили о начале в стране второй волны коронавируса. В правительстве уверяют, что ситуация под контролем.

Об этом сообщил министр здравоохранения Марек Крачи, пишет The Slovak Spectator .

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"Нет смысла обсуждать возможную вторую волну коронавируса, поскольку она уже началась", - сказал глава Минздрава.

Прогнозируется, что вторая волна эпидемии в Словакии достигнет своего пика в сентябре, когда начнется учебный год.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 12 августа 2020

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