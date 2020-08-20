Newsweek: Коронавирус мутировал и стал более заразным, но стал ли менее смертельным?

Ученые считают, что мутация не повлияет на процесс разработки вакцин против COVID-19.

Версия коронавируса под названием D614G попала в заголовки в последние дни после того, как власти Малайзии связали с ним две вспышки в своей стране. При этом, в Куала-Лумпур допустили, что это может повлиять на процесс разработки вакцин.

После этого эксперты по инфекционным заболеваниям заявили, что D614G может быть более заразным, но при этом менее смертельным. Поэтому количество смертей от COVID-19 потенциально может сократиться. Впрочем, как пишет Newsweek, ситуацию прокомментировал главный консультант Национального университета Сингапура и президент Международной организации инфекционных заболеваний Пол Тамбе. Он подтвердил, что распространение D614G в некоторых частях мира сопровождалось уменьшением количества смертей. Это может указывать на то, что он менее смертелен, чем другие версии коронавируса.

"Может оно и к лучшему, что появился более заразный, но при этом менее смертельный вирус", - сказал Тамбе.

Его комментарии прозвучали после того, как министр здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла заявил о связи между распространением D614G и двумя вспышками в его стране. По его словам, новая мутированная версия коронавируса в 10 раз более заразнее. Поэтому вакцины, которые сейчас разрабатываются, могут не подействовать на него. В течение последних нескольких дней в американской поисковой системе Google подскочили запросы о D614G. Этому поспособствовали репортажи о том, что появился "новый штамм" коронавируса.

Но эксперты объясняют, что D614G - не новый штамм, а мутация старой версии вируса. Его распространение вряд ли повлияет на работу над вакцинами. А сокращение количества смертей от коронавируса нельзя связывать только с одним единственным фактором, таким как мутация возбудителя.

Что такое мутация D614G?

На первый взгляд, слово "мутация" звучит угрожающе. Но это нормальная составляющая жизненного цикла вирусов. Патогены состоят из генетического материала, который называют РНК, и белковой оболочки. Когда вирус проникает в тело хозяина, он делает новые копии себя на основе данных в РНК. Этот процесс приводит к появлению небольших изменений в генетической информации самого вируса. Это и называется мутацией.

По словам биоинформатика из Центра исследования вирусов при Университете Глазго Оскара МакЛина, за время пандемии коронавирус пережил больше 20 тысяч мутаций. D614G - наиболее известная из них. Она повлияла на одну из аминокислот в белковых "шипах", с помощью которых коронавирус цепляется к человеческим клеткам. По словам МакЛина, она сосуществует с другой мутацией, которая влияет на то, как вирус воспроизводит свой генетический материал.

"D614G стал доминирующей формой вируса SARS-CoV-2 в Европе и США с некоторых пор", - сказал МакЛин.

Профессор респираторных исследований в Университете Лестера доктор Джулиан Танг тоже добавил в своем заявлении, что этот генотип коронавируса теперь доминирует "в большинстве уголков мира". МакЛин сказал Newsweek, что нужно быть осторожным, прежде чем называть мутацию "новым штаммом".

"Если разделять их по приобретенным уникальным мутациям, то у нас уже тысячи "штаммов" SARS-CoV-2. Но все эти вирусы функционально очень похожи. Поэтому нет смысла использовать это разделение", - пояснил ученый.

Правда ли D614G более заразен?

Этот вопрос журналисты Newsweek поставили профессору-вирусологу из Университета Ридинга в Великобритании Аяну Джонсу.

"То, что D614G продолжает распространяться, подтверждает, что у него есть дарвинистское преимущество в мире вирусов. Биохимические данные свидетельствуют, что он немного эффективнее заражает клетки в лабораторных условиях. В общем, вирусы склонны становиться более заразными и менее патогенными со временем", - пояснил он .

МакЛин добавил, что сочетание упомянутых им мутаций действительно могут повысить способность коронавируса распространяться. Однако, по его словам, вопрос в том, насколько значителен этот эффект.

Правда ли D614G менее смертельный?

МакЛин считает связь между распространением D614G и уменьшением количества смертей от COVID-19 "очень слабой". По его словам, тщательные анализы не смогли выявить любого влияния на уровень смертности. Из-за сочетания количества данных, собранных о пандемии, с постоянными изменениями в ситуации "очень легко" сравнивать вещи и находить такие "случайные" взаимосвязи.

Джонс добавил, что сейчас еще рано говорить о том, что вирус становится слабее.

"Знания о том, как лечить пациентов, тоже улучшились со временем. Поэтому может быть много причин, почему количество смертей уменьшилось, включая улучшение лечения", - пояснил ученый.

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Перевод: Лесь Дымань