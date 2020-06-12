Кофе сжигает жир - ученые подтверждают его влияние на похудение

Опыты подтвердили, что после употребления кофе коричневый жир разогревался, то есть, начинался термогенез, при котором его клетки увеличивали свою активность и более интенсивно сжигали калории.

Ученые получают данные, показывающие, что кофе стимулирует клеточную активность коричневого (бурого) жира, благодаря чему действует как сжигатель белой жировой ткани. Популярный напиток действительно влияет на похудение, подтверждают они.

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Репутация кофе в последнее время улучшается: результаты различных исследований продемонстрировали положительные эффекты от его потребления. Например, стало известно, что кофе защищает от деградации головной мозг, помогает при лечении мигрени, дает продлевающий жизнь эффект, передает medikforum.

Ученые Медицинской школы Ноттингемского университета (Великобритания) выявили другое его преимущество: согласно их выводам, кофе может действовать как жиросжигатель, помогает похудеть и даже может быть использован в качестве вспомогательного средства при лечении диабета.

В ходе лабораторных испытаний стволовых клеток исследователи обнаружили: кофеин повышает активность коричневого (по-другому, бурого) жира в клеточных культурах.

Научные специалисты поясняют: человеческий организм обладает коричневой жировой тканью, способной обеспечить его энергией и теплом за очень короткое время – этот процесс называется термогенезом. Чтобы осуществить термогенез, коричневый жир интенсивно сжигает сахар, жир, калории и потому эффективно влияет на похудение.

Ученые проверяли действие кофе на бурую жировую ткань в экспериментах с людьми – давали тем напиток и анализировали активность жировых клеток, используя тепловизионную технологию.

Опыты подтвердили: после употребления кофе коричневый жир разогревался, то есть, начинался термогенез, при котором его клетки увеличивали свою активность и более интенсивно сжигали калории.

Это, по словам ученых, говорит о том, что кофе помогает похудеть.

Влияние напитка на похудение они предлагают использовать для борьбы с диабетом. «Ожирение является серьезной проблемой для здоровья общества – все больше людей из-за него страдают от диабета. Реакция нашей коричневой жировой ткани на кофе может стать ключом к ее решению», - заявили авторы исследования.

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