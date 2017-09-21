Злоупотребление опиоидными лекарствами вошло в топ основных причин смертности в США

Злоупотребление опиоидными лекарственными препаратами вошло в число ведущих причин смертности в США и стало самым значительным фактором, негативно влияющим на показатель ожидаемой продолжительности жизни населения страны. К такому выводу пришли специалисты Центров профилактики заболеваний в результате изучения статистики смертности за период с 2000 по 2015 годы, пишет Journal of the American Medical Association.

Читайте такжеЭксперты обеспокоены распространением опиоидной эпидемией в СШАУченые подчеркивают, что в течение 2000-2015 гг. ожидаемая продолжительность жизни американцев при рождении увеличилась на 2 года – с 76,8 до 78,8 лет. Причиной положительной тенденции стало сокращение смертности от таких причин, как сердечно-сосудистые заболевания, онкозаболеваний, сахарный диабет, грипп, пневмония, хронические заболевания нижних дыхательных путей и др.

Больше всего возросло число летальных исходов, связанных с отравлениями лекарствами. В течение отчетного периода этот показатель утроился. При этом подавляющее большинство смертей, связанных с лекарственными средствами – 96% - связаны со злоупотреблением опиоидными препаратами.

По подсчетам специалистов СDC, резкое увеличение числа отравлений лекарствами привело к сокращению итогового показателя ожидаемой продолжительности жизни. Из них 0,21 года приходятся именно на смерти в результате отравления опиоидами.

Реальная доля связанных с опиоидами смертей среди отравлений с лекарствами с летальным исходом может быть более значительной: в 25% свидетельств о смерти названия лекарств, вызвавших отравление, не уточнялись.

Читайте такжеУпотребление болеутоляющих может вызывать стойкое привыкание - медики

Резкий рост числа несчастных случаев и смертей, связанных со злоупотреблением рецептурными опиоидными препаратами в США получил в прессе название «опиоидного кризиса» или «опиоидной эпидемии». В августе 2017 года президент Трамп заявил о намерении официально объявить «опиоидный кризис» чрезвычайной ситуацией, что позволит правительству быстрее выделять средства и принимать меры для борьбы с распространением опиоидной наркомании.