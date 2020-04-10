Около 2 тысяч больных за сутки: в России – волна заражений коронавирусом

Общее количество пациентов с COVID-19 увеличилось до 11 917.

По состоянию на 11:00 10 апреля России за сутки обнаружили 1 786 случаев заражения коронавирусной болезнью.

Об этом говорится в сводке Минздрава РФ.

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Общее количество пациентов с COVID-19 увеличилось до 11 917. Кроме того, врачи зарегистрировали 94 смертельных случаев и 795 выздоровлений.

Всего тестов на коронавирус среди населения провели 1,09 миллиона.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 95718 человек.