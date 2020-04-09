Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек, почти треть – в США

Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии – более 17 тысяч человек.

По состоянию на утро четверга, 9 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 88569 лица.

Об этом сообщают данные сайта Сovid19info.live.

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Больше всего в мире смертей зафиксировано в Италии – 17669 человек, в Испании – 14792, США - 14768 и Франции - 10869. В Китае за последние сутки не зафиксировано ни одной смерти, в общем - 3337 человек.

Всего в мире 1520517 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 337799 человека.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавирус остаются США (431838), Испания (148220), Италия (139422), Франция (113982), Германия (113296), Иран (64586) и Великобритания (61474).

Напомним, как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 8 апреля зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них летальные.

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