Правитель РФ сменил свое правительство, объединив оборонную и гражданскую экономику страны, чтобы превратить ее в постоянно мобилизованное государство.

Перестановки в правительстве Российской Федерации показали, что правитель РФ Владимир Путин планирует изменить страну, превратив ее в постоянно мобилизованное государство, ведущее войну - с глубокими последствиями для остального мира. Об этом в своей статье для The Times пишет эксперт по вопросам России Марк Галеотти.

Он указывает, что главным шагом стало устранение Сергея Шойгу, министра обороны, который долго занимал должность, и его замену Андреем Белоусовым, бывшим вице-премьер-министром.

"Новый человек, экономист по образованию, не более солдат, чем его предшественник, но он является организатором и планировщиком, который был назначен подготовить министерство - и страну - к длительной войне", - считает автор статьи. Видео дня

Он напомнил, что в своем первом выступлении в Совете Федерации Белоусов сказал, что у него есть два приоритета: первый - это полная интеграция оборонной и гражданской экономик, что на самом деле означает переориентацию национальной экономики на нужды войны; второй - сделать министерство действительно открытым для инноваций, что означает больше, чем просто покупать больше дронов, систем электронной борьбы и тому подобное.

"Сохраняя давление на давно установленные цели на востоке Украины, такие как город Часов Яр, Россия также начала новую операцию на севере, в направлении Харькова, которая продемонстрировала уровень изощренности, который не был ее характерной чертой в этой войне. Силы недостаточно велики, чтобы взять Харьков, но их цель непонятна: намерение могло заключаться в том, чтобы подвести город в зону действия артиллерии, создать буферную зону против украинских атак через границу или угрожать Сумам на западе", - пишет Галеотти.

Импульс поля боя

По словам эксперта, Киев оказался перед незавидным выбором. У него осталось немного резервов, поэтому, чтобы усилить этот новый фронт, он должен отвести войска, в то время как россияне внедряют инновации - теперь, когда для обеих сторон стало настолько опасно доставлять бронетранспортеры на линию фронта, российские войска используют мотоциклы и багги, чтобы обеспечить им дополнительную мобильность на поле боя.

"Нападения все чаще возглавляют так называемые "танки-черепахи". Они могут выглядеть неуклюже, бросаясь вперед под неизящными металлическими надстройками, похожими на сарай, но вместе со сложными системами препятствий и катками для разминирования они помогают защитить транспортные средства и их пассажиров от беспилотников, ракет и мин, которые являются лучшим ответом украинцев на бронетанковые атаки", - пишет автор.

Он отмечает, что некоторые из этих инициатив являются свидетельством того, что россияне "учатся учиться", отказываясь от жесткой приверженности доктрине и "перекрывая книгу творческих украинцев".

Вопрос Герасимова

По словам Галеотти, в значительной степени это произошло вопреки, а не благодаря высшему руководству Москвы - перестановки в Министерстве обороны, объявленные во вторник, являются попыткой ликвидировать этот пробел.

"Одной из первоочередных задач, вероятно, будет борьба с безудержной коррупцией в министерстве. Согласно последней оценке главного военного прокурора России, до 40 процентов всех закупочных средств разворовывается - например, ее военным в Украине выдали дешевые китайские рации, а не защищенные радиостанции, которые им обещали", - отмечается в материале.

Белоусов быстро уволил трех заместителей министра из команды Шойгу, и уже произошли новые аресты, в том числе бывшего начальника Генштаба генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого задержали в понедельник по обвинениям в коррупции. Однако "не весь сухостой выметен".

"Начальник Генштаба Валерий Герасимов оказался плохим руководителем военного времени: лишенный воображения, негибкий, расточительный в отношении солдат и подозрительный в отношении соратников. ... По обычаю министр обороны сам выбирает своего старшего солдата, но пока что Путин, похоже, хочет, чтобы Герасимов остался, заявив в среду, что не предполагает изменений в генеральном штабе", - напоминает журналист.

Вперед в прошлое

Автор подчеркивает, что урок кадровых перестановок заключается в том, что Путин предполагает длительную войну на истощение, которая, по его мнению, будет зависеть от упорядочения того, что он считает тремя ключевыми сильными сторонами России: ее военно-промышленным комплексом, населением и желанием победить.

"Во многом советская система, от плановой, милитаризованной экономики до однопартийной политики, возвращается. Даже согласно официальным заявлениям, расходы на безопасность выросли более чем вдвое до 6,7 процента ВВП (реальная цифра, скорее всего, выше). Путин очертил шестилетний план для нации, а государственная и частная экономики снова сливаются. Новый первый вице-премьер Денис Мантуров является близким соратником или клиентом Сергея Чемезова, ветерана КГБ и друга Путина, возглавляющего оборонный конгломерат "Ростех". Даже фальшивые оппозиционные партии все больше остаются в стороне", - говорится в статье.

Военное государство

Автор отмечает, что создание государства, которое постоянно ведет войну, имеет много политических преимуществ - это освящает больший государственный контроль над экономикой, что также означает больше возможностей хищения для клиентов и приближенных Путина, оправдывает большее подавление критических голосов и является алиби на все невыполненные обещания по экономике, инфраструктуре и социальному обеспечению.

"На Украине это не закончится. К сожалению, маловероятно, что этот конфликт будет решен в ближайшие несколько лет, но в любом случае Путин дал понять, что он воспринимает это, по сути, как прокси-войну с Западом. Нет достоверных доказательств того, что он имеет какое-либо желание начать прямой конфликт с НАТО, но он считает себя тем, кто уже находится в состоянии войны - экономической, политической, культурной и социальной - с Западом", - считает Галеотти.

Глобальная холодная война

По его словам, Путин вполне осознает, что по любому традиционному показателю Запад значительно мощнее - совокупный ВВП НАТО более чем в 20 раз превышает ВВП России.

"Однако россияне также являются искусными геополитическими партизанами, которые переносят поле битвы туда, где они сильнее, а мы слабее. ... Это новая империя Путина: милитаризованная авторитарная Россия, которая стремится вести глобальную политическую, дипломатическую и экономическую войну с Западом, даже пытаясь подавить сопротивление в Украине", - резюмирует эксперт.

Война в Украине: анализ военных

Командующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи назвал три важных вывода для США и НАТО относительно войны в Украине. По его словам, надо побеждать быстро и в начале войны, чтобы избежать долгого затяжного конфликта.

Также военный говорит, что необходимо быстро усваивать тактические уроки - в частности, обращать внимание на войну в воздухе. Кроме того, Каволи отметил важность отношений между военным и гражданским командованием.

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