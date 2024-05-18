Вместе с тем город Часов Яр полностью находится под контролем Сил обороны Украины.

Ситуация на Бахмутском направлении очень сложная, но все усилия россиян по захвату города Часов Яр были напрасными. Об этом в эфире телемарафона рассказал Андрей Отченаш, командир экипажа беспилотных летательных аппаратов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

"Ситуация достаточно сложная, ведь враг не оставляет свои попытки захватить город и одновременно его обойти с двух сторон. Собственно, хуже всего - это то, что у них достаточно большое количество резервов личного состава. То есть у них нет никаких проблем с постоянными штурмами", - отметил Отченаш и добавил, что это усложняет ситуацию.

В то же время он подчеркнул, что с точки зрения стратегических достижений россияне не получили абсолютно ничего.

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"Часов Яр полностью под контролем Сил обороны Украины", - подчеркнул военный.

Битва за Часов Яр

Как сообщал УНИАН, ранее спикер 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины Роман Гасько отметил, что битва за Часов Яр (Донецкая область), который находится к западу от Бахмута, находится на пиковом уровне.

По его словам, интенсивность боевых действий держится достаточно высокой длительный период времени. Тенденций к ее снижению пока не наблюдается, ведь враг имеет достаточное количество артиллерийских боеприпасов, личного состава и чувствует определенное преимущество в некоторых компонентах.

Сегодня, 18 мая, в Генеральном штабе ВСУ отметили, что российские оккупанты не отказываются от намерений захвата Часового Яра, несмотря на потери в живой силе и военной технике.

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