Учения проходят в Эстонии в условиях, близких к украинскому фронту.

На масштабных военных учениях НАТО, которые проходят в Эстонии, Франция тренирует специальное подразделение, которое "пригодится в Украине". Об этом пишет французское издание RTL.

Отмечается, что в учениях в Эстонии принимают участие 14 000 военнослужащих НАТО. Цель - показать России, что вторжение в эту страну было бы плохой идеей.

"И наша армия воспользовалась случаем проверить навыки новенького подразделения, которое очень пригодится в Украине. Группа FRAN, ответствена за незамеченный выход за пределы линии противника, предоставление разведывательной информации и захват окопов", - пишет французское издание.

Видео дня

Старший сержант Квентин, который участвует в учениях, рассказал корреспонденту о том, какие навыки отрабатывает его подразделение.

"Мы будем проникать ближе к вражеским линиям или даже обходить их. Оттуда у нас будет два решения с точки зрения разведки. Запустить беспилотник или по старинке - глазами", - рассказал он.

По словам французского солдата, на тренировках в Эстонии они могут отрабатывать свои навыки примерно на таком же равнинном ландшафте, как в Украине. "Поэтому для нас это очень интересно", - объясняет он.

Эти солдаты тренируются часами сидеть в кустах в камуфляжной одежде и использовать компактные беспилотники для разведки. Кроме простого наблюдения за активностью врага это специализированное подразделение также отвечает за выявление вражеских позиций, поиск точек входа во вражеские траншеи и даже за координацию действий штурмовых подразделений.

"Мы просто будем там, чтобы с помощью беспилотника помочь подразделениям, которые собираются попасть в траншею, говоря: "Ладно, там, в 20 метрах перед вами, есть один парень, есть два парня", - объясняет участник учений.

Страны НАТО дискутируют об отправке войск в Украину

Как писал УНИАН, правительство Эстонии "серьезно" обсуждает возможность отправки войск в западную Украину, чтобы взять на себя "тыловые" функции и тем самым высвободить украинские войска для борьбы на фронте.

По данным источников The New York Times, союзники по НАТО все ближе к тому, чтобы отправить военных в Украину для обучения украинских войск. Этот шаг станет еще одним размыванием прежней "красной линии" и может втянуть Соединенные Штаты и Европу в военный конфликт еще больше.

Вас также могут заинтересовать новости: