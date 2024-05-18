Мэр Киева Виталий Кличко привез защитникам на Харьковском направлении дроны от общины Киева и благотворителей. Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении (Волчанск, Купянск). Отвез и помощь от общины столицы, и снаряжение, которое покупаем и привлекаем в качестве благотворительной помощи", - сообщил Виталий Кличко.

Помощь от Кличко и киевлян получили четыре военных подразделения.

"92-й бригаде передал закупленные за средства бюджета более 50 БПЛА - в частности, 31 Mavic 3 и 20 Mavic 3T. Также на днях бойцам отправится автомобильная техника. В целом 92-й бригаде город выделил из бюджета 97 млн грн. В качестве благотворительной помощи военным Госпогранслужбы завез 100 fpv-дронов. Также по 100 таких дронов 116-й отдельной механизированной бригаде и спецподразделению ГУР МО "АРТАН", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал защитникам Волчанска и других горячих точек на Харьковском направлении 150 fpv-дронов, квадрокоптеры Mavic и системы РЭБ.

Также сообщалось, что Кличко передал 411 Отдельному батальону беспилотных авиационных комплексов на Южное направление 33 пикапа, 12 систем РЭБ и 50 антенн для работы БПЛА, закупленные за средства столичной общины.