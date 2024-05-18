В то же время он не назвал количество погибших крымских татар ради безопасности их родных.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал, сколько крымских татар сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. По его словам, все крымские татары, которые после захвата полуострова перешли на территорию, которая подконтрольна Украине, подлежат призыву как граждане государства, поэтому они призваны по месту жительства.

"Кроме того, у нас есть сегодня два воинских подразделения - это крымскотатарская добровольческая диверсионно-разведывательная группа при ГУР Минобороны Украины и добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, который возглавляет Ленур Ислямов. В общем где-то около двух тысяч крымских татар (служат в Силах обороны - ред.)", - отметил Джемилев в интервью проекту "Крым.Реалии".

Однако он не назвал точной цифры погибших крымских татар в войне с РФ, ведь "сразу же в Крыму начинаются наезды ФСБ на их родственников". Относительно крымских татар, которые поддержали оккупацию и пошли воевать против Украины, Джемилев заверил, что по сравнению с не татарским населением Крыма, их не много. По его словам, такой вывод он сделал, анализируя показатели потерь.

Видео дня

"На сегодня мы получили информацию только о 41 трупе из числа крымских татар, которые вернулись в мешках. Из них 22 человека - это заключенные по бытовым статьям, которых забрали в армию под угрозой, что дадут новые сроки. Только шесть человек, которые посягали на большие деньги, которые оккупанты обещали. А остальные погибшие - те, кому не удалось избежать (мобилизации в армию Путина, - ред.). Но это не значит, что этим цифры ограничиваются. Потому что очень много - пропавшие без вести. Но по официальным российским данным, с момента так называемой спецоперации вернулись в Крым в мешках где-то 786 человек", - отметил нардеп.

Оккупация Крыма - последние новости

Как писал УНИАН, 15 мая Крым массированно атаковали ракетами. Тогда местные жители заявили об около 20 ракетах. По словам оккупационных властей, спасатели потушили возгорание от упавших обломков в районе села Полюшко.

Также сообщалось, что на оккупированном полуострове грузовик захватчиков раздавил авто бывшего топ-чиновника, а именно Дмитрия Кривенко, в результате чего он погиб.

Вас также могут заинтересовать новости: