Также погиб мужчина на Херсонщине.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков и Харьковскую область, в результате чего есть погибшая и раненые, среди которых - дети. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в результате вражеского удара по Харькову пять человек получили осколочные ранения. Произошло разрушение жилой инфраструктуры.

"Среди раненых двое детей: 13 в 16 лет - легкие", - отметил он. Видео дня

В то же время мэр города Игорь Терехов написал, что произошел "прилет по жилому сектору - несколько частных домов разрушены".

Кроме того, Харьковская областная прокуратура сообщает, что в результате российской вооруженной агрессии в Волчанской общине погибла женщина, пять человек травмированы.

"По данным следствия, 18 мая оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск. Погибла 60-летняя женщина. Получили ранения двое гражданских мужчин 55 и 60 лет, а также еще две жительницы в возрасте 68 лет", - говорится в сообщении.

Также под ударами врага сегодня было с. Украинское Волчанской территориальной общины: травмирован 59-летний гражданский мужчина.

Так, под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области было начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В то же время Херсонская ОГА сообщает, что сегодня днем оккупанты из танка ударили по селу Тягинка Бериславского района.

"Смертельные ранения получил 67-летний мужчина, который во время обстрела находился на улице", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, россияне убивают гражданских в Волчанске. Так, Харьковская областная прокуратура заявила, что 16 мая автомобиль с гражданскими попал под обстрел российских оккупантов в Волчанске.

Мирные жители пытались на авто выехать из города, но попали под вражеский обстрел: 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте, а жена водителя и пассажир получили ранения.

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