В настоящее время для ученых так и остается загадкой причина смерти композитора.

Слух выдающегося композитора Людвига ван Бетховена начал ухудшаться в молодости, а умер гений полностью глухим. Причины его глухоты остаются загадкой.

Однако, спустя почти две сотни лет анализ его волос показал высокий уровень свинца, мышьяка и ртути, пишет Bild. Как отметили ученые, при норме 4 мкг свинца на один грамм волос, в одном локоне композитора было выявлено 380 мкг, в другом - 258 мкг. В волосах Бетховена также было в 13 раз больше нормы мышьяка и вчетверо больше нормы ртути.

Исследователь и патологоанатом Пол Джаннетто прокомментировал, что это самые высокие показатели, которые он когда-либо видел.

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Издание отметило, что известен тот факт, что Бетховен любил вино, а в то время, когда жил композитор, в дешевое вино добавляли ацетат свинца. Кроме того, напиток выдерживался в чанах, залитых свинцом, а пробки вымачивали в свинцовой соли. Кроме того, свинец в то время добавляли и в лекарства, а Бетховен одновременно принимал до 75 препаратов.

Другие новости о личности Бетховена

Ученые Кембриджского университета расшифровали ДНК немецкого композитора Людвига ван Бетховена, но не смогли определить причину его ранней кончины. Однако им удалось выяснить, что у Бетховена была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени, а в конце жизни он болел гепатитом В. Изучив записи композитора за последние 10 лет его жизни, ученые пришли к выводу, что Бетховен регулярно пил, но сколько, ученым оценить было сложно.

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