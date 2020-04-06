В Нидерландах снижается смертность от коронавируса
В Королевстве Нидерланды снижается смертность от распространения коронавируса - за текущие сутки умер 101 человек, а за предыдущие – 115.
Об этом сообщает издание Dutch News.
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Количество летальных исходов достигло 1 тыс. 867 человек.
При этом, в Нидерландах заявляют о тенденции снижения госпитализации новых пациентов от COVID-19. Хотя по состоянию на сегодня в больницы доставили 260 человек, а в воскресенье, 5 апреля, были госпитализированы 253 человека. Общее число госпитализированных за весь период пандемии достигло 7 тыс. 135 человек.
Что касается общего количества инфицированных в этой стране, то оно выросло до 18 тыс. 803 человек.
Власти Нидерландов намерены с сегодняшнего дня значительно увеличить тестирование населения на коронавирусную инфекцию.
Как сообщал УНИАН, в мире сейчас насчитывается более 1,27 миллиона зараженных коронавирусом. При этом 260 247 человек выздоровели, 69 444 случаев стали смертельными.
В Украине по состоянию на утро 6 апреля зафиксировано 1 319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 38 случаев – летальные. 28 человек выздоровели.
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