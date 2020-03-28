цей матеріал доступний українською

В мире заразились COVID-19 уже более 600 тысяч человек

14:16, 28 марта 2020
Зарубежные новости
538 0
Скриншот gisanddata.maps

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

Читайте такжеВ США уже более 100 тысяч зараженных коронавирусом

Кроме того, заболеваемость выросла в Испании – до 65 719, Германии – 53 340, Иране – 35 408.

Жертвами опасной болезни стали 28 125 больных. Одновременно 132 688 пациентов удалось вылечить.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине зарегистрировано 311 случаев инфицирования, из них 8 летальных случаев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter