В мире заразились COVID-19 уже более 600 тысяч человек

Жертвами опасной болезни стали 28 125 больных. Одновременно 132 688 пациентов удалось вылечить.

С начала пандемии COVID-19 инфицировались уже 607 965 человек. Больше всего – в США (104 837), Италии (86 498), Китае (81 996).

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Кроме того, заболеваемость выросла в Испании – до 65 719, Германии – 53 340, Иране – 35 408.

Жертвами опасной болезни стали 28 125 больных. Одновременно 132 688 пациентов удалось вылечить.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине зарегистрировано 311 случаев инфицирования, из них 8 летальных случаев.